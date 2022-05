Stagione finita prima del tempo per Luca Ranieri della Salernitana in prestito dalla Fiorentina

Una notizia che proprio non ci voleva per la Salernitana di Davide Nicola, che dovrà rinunciare al terzino Luca Ranieri per questo delicatissimo finale di stagione in cui i granata tenteranno di agguantare una salvezza completamente insperata fino a qualche settimana fa. Il difensore, in forza ai campani ma di proprietà della Fiorentina, ha riportato, secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.com, ha riportato una stiratura durante l’ultimo impegno sul campo dell’Atalanta, che rende dunque improbabile il suo rientro prima della fine del campionato.

