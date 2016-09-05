Stadio, tutti con Borja: il collante tra squadra, città e società

L'edizione di oggi di Stadio dedica un approfondimento al "sindaco" Borja Valero. "Firenze, tutti con Borja Valero" è il titolo in taglio alto, che sta a rappresentare come un intero mondo, quello fio...

L'edizione di oggi di Stadio dedica un approfondimento al "sindaco" Borja Valero. "Firenze, tutti con Borja Valero" è il titolo in taglio alto, che sta a rappresentare come un intero mondo, quello fiorentino, si sia stretto come non mai intorno al suo simbolo. Dai tifosi, che hanno avvisato la proprietà di non pensare nemmeno lontanamente ad una sua cessione, alla gente per strada, passando per i compagni. Borja è l'emblema che unisce e cementa squadra, città e società. Ci è riuscito non soltanto grazie alla sua classe e allo spirito di sacrificio mostrato in campo, ma anche per la capacità di diventare in fretta un fiorentino d'adozione.