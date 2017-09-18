Stadio, saranno 600 i tifosi viola presenti a Torino per la partita contro la Juventus di mercoledì sera

Il Corriere dello Sport Stadio parla di Juventus - Fiorentina con la possibilità di tornare a disposizione di Riccardo Saponara

Saranno circa 600 i tifosi viola al seguito della squadra. In chiave formazione, hanno recuperato sia Eysseric che Saponara, reduce dalla gara con la Primavera. Servirà tempo prima di ritrovare la condizione migliore, ma la strada è quella giusta. Possibile qualche cambio in formazione rispetto a domenica, con Laurini che punta a ritagliarsi una fetta di spazio e Maxi Olivera che spera di avere un’occasione.

Corriere dello Sport Stadio