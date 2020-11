Stadio fa un punto per quanto riguarda la formazione che Beppe Iachini sceglierà per la sfida al Parma. In particolare per quanto riguarda il centrocampo, è molto probabile l’impiego di Erick Pulgar dal primo minuto: questo per permettere a Amrabat di tornare a fare la mezz’ala, visto che nel ruolo di regista ha palesato delle evidenti difficoltà

