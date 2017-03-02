Stadio, in pole per il futuro allenatore della Fiorentina c'è Stefano Pioli. Andrà via da Milano

Secondo quanto riportato da Stadio, è Pioli il grande favorito per la panchina della Fiorentina. L'esperienza all'Inter non andrà avanti...

Stadio oggi parla del possibile nuovo allenatore della Fiorentina:

Non è un fatto un mistero infatti che le strade di Sousa e della società viola siano destinate a separarsi in estate. In testa, per la successione, c’è Stafano Pioli, legato all’Inter da un contratto fino al 2018 ma comunque il più corteggiato già in passato. La sua esperienza in viola da calciatore gioca a suo favore, ed il futuro sulla panchina nerazzurra è privo di certezze. Archiviate le suggestioni impraticabili come Prandelli e Ranieri (con un contratto ricco), e pure qualche candidatura di tecnici internazionali, gli altri nomi in lizza sono quelli di Sarri, Giampaolo e Di Francesco. In posizioni più arretrate Maran, Oddo, Iachini, Donadoni, Del Neri, Semplici e Novellino.