Stadio, Pioli fa scudo su Badelj. Adesso il croato può restare e rinnovare il suo contratto con la Fiorentina

Secondo il quotidiano ci sarebbero segnali di apertura dal giocatore e dal suo procuratore. Molto più di Kalinic Pioli vuole tenere Badelj

La resistenza di Pioli ad una cessione di Badelj è nettamente più forte sul centrocampista rispetto al centravanti croato. Per altro il giocatore e il suo procuratori sembrano più possibilisti: ecco quindi che l’ipotesi di un nuovo e più ricco contratto sono tornare a fare capolino. Nei prossimi giorni la svolta decisiva. Intanto si consolida l’ipotesi Antonelli per quanto riguarda la zona bassa del campo.

Corriere dello Sport Stadio