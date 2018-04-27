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STADIO PIENO? SI MA DI FIORENTINI. "SOLO" 4 MILA NAPOLETANI

Curva Ferrovia settore ospiti napoletano? Firenze invasa dai tifosi azzurri?No, niente di tutto questo. I tifosi del Napoli avranno il loro solito settore ospiti (biglietti polverizzati) e saranno pre...

A cura di Flavio Ognissanti
27 aprile 2018 17:22
STADIO PIENO? SI MA DI FIORENTINI. "SOLO" 4 MILA NAPOLETANI - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
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Curva Ferrovia settore ospiti napoletano? Firenze invasa dai tifosi azzurri?

No, niente di tutto questo. I tifosi del Napoli avranno il loro solito settore ospiti (biglietti polverizzati) e saranno presenti nella restante parte di stadio Franchi i soli tifosi azzurri che risiedono in Toscana. Verosimilmente saranno altri 1.500 tifosi del Napoli sparsi in tutto lo stadio viola. In totale quindi non ci sarà nessuna invasione partenopea o, come qualcuno aveva previsto, addirittura l'intera Curva Ferrovia, destinata ai tifosi di Sarri e squadra.

Lo stadio si sta riempiendo, ma di tifosi viola. Infatti tanta è la voglia del popolo viola di provare a strappare punti per alimentare il sogno Europa League. Una bella notizia per tutto il calcio e per chi aveva paura di una Fiorentina che potesse in qualche modo favorire, o sul campo o sugli spalti, la corsa verso il tricolore del Napoli.

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