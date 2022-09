Stadio, maxi turn over della Fiorentina contro il Riga. Cambieranno tutti i titolari rispetto alla Juventus

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina potrebbe rivoluzionare la sua formazione contro il Riga. Il mister Italiano potrebbe cambiare tutti gli 11 visti contro la Juventus. Per il giornale sportivo dovremmo vedere Gollini in porta, Venuti, Quarta, Ranieri e Terzic in difesa. Un centrocampo composto da Mandragora, Bonaventura e Zurkowski a centrocampo e Ikone, Saponara e Cabral in attacco.

LO STADIO SARA MEZZO VUOTO CON IL RIGA