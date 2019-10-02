Stadio: il Franchi pronto alla festa per Franck Ribery. A caccia di un'altra magia e della terza vittoria di fila contro l'Udinese
L'edizione odierna del Corsport-Stadio afferma che il Franchi non vede l'ora di festeggiare di nuovo da vicino Franck Ribery. I tifosi viola si aspettano un altro pezzo di magia da parte del funambolo...
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2019 10:45
L'edizione odierna del Corsport-Stadio afferma che il Franchi non vede l'ora di festeggiare di nuovo da vicino Franck Ribery. I tifosi viola si aspettano un altro pezzo di magia da parte del funambolo transalpino, anche perché la terza vittoria di fila proietterebbe i viola a ridosso delle prime posizioni, quelle in cui si lotta per l'accesso diretto in Europa.