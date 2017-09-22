Stadio: i Della Valle si scaldano, obiettivo Europa alla portata
Il Corriere dello sport- Stadio in edicola oggi titola: "Il ciclo viola, obiettivo Europa. Dopo la prova di Torino in Della Valle si scaldano: un piazzamento nelle coppe europee è alla portata per la...
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2017 10:25
Il Corriere dello sport- Stadio in edicola oggi titola: "Il ciclo viola, obiettivo Europa. Dopo la prova di Torino in Della Valle si scaldano: un piazzamento nelle coppe europee è alla portata per la Fiorentina targata Stefano Pioli, che anche contro la Juve non ha sfigurato".