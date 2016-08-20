Stadio: Borja Valero gioca stasera e rimane a Firenze (?)
La Roma spera nei soldi della Champions per tentare ancora l'assalto. Nel frattempo ottimismo per Borja, stasera dovrebbe giocare...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2016 09:51
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, per Borja Valero (uno dei giocatori più applauditi nell'allenamento a porte aperte), si respira ottimismo e l'intento è quello di scendere in campo stasera allo Juventus Stadium.
Nel frattempo però, la Roma di Spalletti non molla e nel caso superi il preliminare di Champions League tenterà l'assalto decisivo allo spagnolo anche se la Fiorentina vuole tenere i suoi giocatori migliori.