Stadio, Batistuta torna alla Fiorentina, è tutto fatto. Domani la firma dell'argentino
Stadio ci racconta che Batistuta sarà un nuovo dirigente della Fiorentina e tornerà a casa- Il ruolo sarà quello di uomo-immagine, col compito di parlare nel dopopartita e in tv a nome della società e...
Stadio ci racconta che Batistuta sarà un nuovo dirigente della Fiorentina e tornerà a casa- Il ruolo sarà quello di uomo-immagine, col compito di parlare nel dopopartita e in tv a nome della società e di interagire con la squadra da team-manager; Gabriel Batistuta torna a Firenze, domani l’incontro con Joe Barone e la firma. C’è l’ok di Commisso, l’impiego andrà oltre il simbolico, per non ripetere l’esperienza di Totti alla Roma. Una volta chiuso con Bati, la Fiorentina partirà con la caccia all'AD e l'organigramma sarà completo