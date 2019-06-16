Stadio, Batistuta torna alla Fiorentina, è tutto fatto. Domani la firma dell'argentino

Stadio ci racconta che Batistuta sarà un nuovo dirigente della Fiorentina e tornerà a casa- Il ruolo sarà quello di uomo-immagine, col compito di parlare nel dopopartita e in tv a nome della società e...

A cura di Redazione Labaroviola 16 giugno 2019 14:41

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