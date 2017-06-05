Sta nascendo la Fiorentina di Stefano Pioli. Una bozza di formazione c'è, il modulo? Il 4-2-3-1

Una trequarti tutta fatta da giovani italiani, così Stefano Pioli adesso ha in mente la sua Fiorentina

La Fiorentina di Stefano Pioli e delle idee tattiche che il tecnico di Parma porterà a Firenze sta nascendo. Il modulo di riferimento, quello da cui perlomeno si partirà, sarà il 4-2-3-1, con Chiesa, Saponara e Bernardeschi che agiranno alle spalle dell’unica punta. Nella difesa a quattro manca ancora la figura del terzino destro, con Diks che verrà valutato da Pioli in quel di Moena. I due centrali titolari saranno Astori e Vitor Hugo (con Milenkovic riserva). A sinistra Maxi Olivera. A centrocampo Badelj è in partenza, Vecino in una condizione di mezzo. Sanchez confermato ma, in partenza, non titolare. E Borja? Difficile trovargli una collocazione nel 4-2-3-1. Così riporta La Nazione.