Squalificati, Pioli ci sarà con la Samp. Solo una multa al tecnico. Dodici i fermati..

La Lega Calcio ha diramato un comunicato, relativo alle decisioni del giudice sportivo per il prossimo turno di campionato. Stop per due giornate di a Marusic (Lazio) per gli insulti all'arbitro, Meit...

La Lega Calcio ha diramato un comunicato, relativo alle decisioni del giudice sportivo per il prossimo turno di campionato. Stop per due giornate di a Marusic (Lazio) per gli insulti all'arbitro, Meité (Torino) per la manata al volto rifilata ad un avversario. Gli altri squalificati per una giornata per aver ricevuto un'espulsione sono: Capuano (Frosione), Ceppitelli (Cagliari), Mandragora (Udinese) e Suso del Milan che però sconterà la squalifica in Supercoppa Italiana. Fermati per aver ottenuto la quinta ammonizione sono: Bennacer (Empoli), Ciano (Frosinone), Izzo (Torino), Allan (Napoli), Piatek (Genoa) e Pussetto (Udinese). Nessuna squalifica per Pioli, multa di 10 mila euro per proteste ed aver dato indicazioni nel recinto di gioco dopo l'allontanamento. Ammenda dello stesso importo per Lotito, per essersi rivolto all'arbitro con modi irriguardosi all'esterno dello spogliatoio.

Ammende alle società

Sono state poi multate diverse società. Il Napoli per 12 mila euro, per il lancio di un bengala verso il settore ospiti da parte dei propri tifosi. 5 mila euro per la Roma, i cui sostenitori hanno lanciato petardi e fumogeni prima e durante la partita. 3 mila euro all'Udinese per aver tardato in giustificatamente l'inizio della partita di quattro minuti. Al Genoa e alla Lazio ammende da 2 mila: ai rossoblù per il lancio di un bicchiere d'acqua all'indirizzo dell'arbitro, ai biancocelesti per i cori offensivi rivolti al direttore di gara.

Fonte: Skysport