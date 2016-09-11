Labaro Viola

Squadra partita per Firenze, prima data di recupero a gennaio

La Fiorentina è ripartita in questi minuti alla volta di Firenze, dopo che il violento nubifragio che si è abbattuto al Ferraris di Genoa ha costretto ad interrompere la gara, al 28' della prima frazi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2016 17:34
Squadra partita per Firenze, prima data di recupero a gennaio -
News
Fiorentina
Primo Piano
Genoa
Condividi

La Fiorentina è ripartita in questi minuti alla volta di Firenze, dopo che il violento nubifragio che si è abbattuto al Ferraris di Genoa ha costretto ad interrompere la gara, al 28' della prima frazione di gioco. Sousa e la squadra sono tornati indietro per un motivo molto semplice: la gara non poteva essere finita domani, stante l'impegno di Europa League dei viola di giovedì 15 settembre, contro il Paok Salonicco. Secondo primi calcoli, il primo mercoledì utile per rigiocarla sarà soltanto a gennaio. Adesso la testa va alla partita da disputare in Grecia, con i ragazzi del tecnico lusitano che torneranno subito ad allenarsi.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok