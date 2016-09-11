Squadra partita per Firenze, prima data di recupero a gennaio

La Fiorentina è ripartita in questi minuti alla volta di Firenze, dopo che il violento nubifragio che si è abbattuto al Ferraris di Genoa ha costretto ad interrompere la gara, al 28' della prima frazi...

A cura di Redazione Labaroviola 11 settembre 2016 17:34

Condividi