Squadra partita per Firenze, prima data di recupero a gennaio
La Fiorentina è ripartita in questi minuti alla volta di Firenze, dopo che il violento nubifragio che si è abbattuto al Ferraris di Genoa ha costretto ad interrompere la gara, al 28' della prima frazi...
La Fiorentina è ripartita in questi minuti alla volta di Firenze, dopo che il violento nubifragio che si è abbattuto al Ferraris di Genoa ha costretto ad interrompere la gara, al 28' della prima frazione di gioco. Sousa e la squadra sono tornati indietro per un motivo molto semplice: la gara non poteva essere finita domani, stante l'impegno di Europa League dei viola di giovedì 15 settembre, contro il Paok Salonicco. Secondo primi calcoli, il primo mercoledì utile per rigiocarla sarà soltanto a gennaio. Adesso la testa va alla partita da disputare in Grecia, con i ragazzi del tecnico lusitano che torneranno subito ad allenarsi.