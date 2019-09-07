Spunta un retroscena: sconto dei DV a Commisso senza la cessione di Federico Chiesa
Secondo Il Corriere della Sera Commisso non se l'è sentita di cedere non appena arrivato Chiesa, il gioiello della Fiorentina. Trapela un retroscena, sembra che sia stato fatto un patto tacito tra i D...
A cura di Redazione Labaroviola
07 settembre 2019 12:32
Secondo Il Corriere della Sera Commisso non se l'è sentita di cedere non appena arrivato Chiesa, il gioiello della Fiorentina. Trapela un retroscena, sembra che sia stato fatto un patto tacito tra i DV e Commisso nel quale i fratelli marchigiani avrebbero fatto lo sconto al neo proprietario se non avesse ceduto Fede.