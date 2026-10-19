Sportmediaset scrive: "Pioli è il primo obiettivo per la panchina dell'Udinese, riflessioni in corso"

Il tecnico tedesco potrebbe essere esonerato dopo il Lecce

La situazione in casa Udinese è estremamente delicata. La pesante sconfitta interna per 0-3 subita contro il Lecce — la quinta consecutiva in campionato — ha fatto sprofondare i friulani in una crisi profonda e ha messo fortemente in discussione la posizione di Kosta Runjaić.

La dirigenza si è presa del tempo per le valutazioni del caso, ma la scossa in panchina appare un'ipotesi concreta, soprattutto considerando il calendario che attende i bianconeri (con i prossimi impegni ravvicinati contro avversarie di alto livello come Milan e Roma).

Tra i profili sondati o valutati per un eventuale ribaltamento figura proprio Stefano Pioli. Per il tecnico emiliano si tratterebbe di rimettersi in gioco dopo la parentesi sulla panchina della Fiorentina, conclusasi con l'esonero arrivato nel novembre del 2025 in seguito a un avvio di stagione complicato.

Nelle prossime ore sono attese decisioni ufficiali da parte della società friulana per capire se dare ancora fiducia a Runjaić o affidare la squadra a un nuovo allenatore per invertire la rotta. Lo scrive Sportmediaset