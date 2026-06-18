Sportmediaset riporta: "Kean potrebbe essere l'obiettivo numero uno del mercato del Newcastle"

L'attaccante gigliato potrebbe avere molto mercato in Inghilterra

Il futuro di Moise Kean alla Fiorentina si trova al centro di importanti dinamiche di calciomercato, insidiato in particolar modo dalle sirene della Premier League. Come riferito da Sportmediaset, sono diverse le società inglesi che dispongono della forza economica necessaria per potersi avvicinare alla clausola rescissoria da 62 milioni di euro che pende sul centravanti classe 2000. L'attaccante piemontese ha già dimostrato in passato di non essere attratto dai petrodollari, avendo rifiutato durante la scorsa sessione estiva una ricca proposta proveniente dall'Arabia Saudita, nello specifico dall'Al-Qadsiah, che dopo il suo no decise di ripiegare su Mateo Retegui. La volontà del giocatore resta infatti quella di proseguire la propria carriera nel calcio europeo, escludendo la pista mediorientale nonostante potesse rivelarsi l'opzione più vantaggiosa dal punto di vista dell'ingaggio. Il pericolo maggiore per i viola arriva però dall'Inghilterra, dove il Newcastle è alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo e potrebbe decidere di sferrare l'attacco decisivo per il calciatore. Di fronte a questo forte interessamento d'oltremanica, i dirigenti della Fiorentina si vedono costretti a monitorare la situazione con estrema attenzione e a cautelarsi per l'eventuale sostituzione, individuando in Mateo Pellegrino del Parma il profilo ideale a cui affidare le chiavi dell'attacco nel caso in cui Kean dovesse cedere alle lusinghe della Premier League.