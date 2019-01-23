Sportitalia, Zurkowski alla Fiorentina è quasi fatta, Pioli ha il suo centrocampista. I dettagli
Queste le parole dell'esperto Pedullà a Sportitalia: "La Fiorentina è vicina a Zurkowski per 4 milioni di euro + 1.5 di bonus. I polacchi non lo vorrebbero cedere subito, ma la Fiorentina proverà a fo...
A cura di Redazione Labaroviola
23 gennaio 2019 23:34
Queste le parole dell'esperto Pedullà a Sportitalia: "La Fiorentina è vicina a Zurkowski per 4 milioni di euro + 1.5 di bonus. I polacchi non lo vorrebbero cedere subito, ma la Fiorentina proverà a forzare la mano per consegnarlo prima possibile a Pioli. In caso di risposta negativa si potrebbe ripetere un'operazione alla Traorè, chiusa ora per giugno".