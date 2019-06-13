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Sportitalia trasmetterà tutte le gare del torneo ICC. La Fiorentina sostituirà la Roma

Secondo quanto riportato da Sportitalia, L'International Champions Cup sarà visibile in esclusiva sul canale 60 del digitale terrestre o su Sky al numero 225. Si potrà vedere tutti i match anche della...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 giugno 2019 11:41
Sportitalia trasmetterà tutte le gare del torneo ICC. La Fiorentina sostituirà la Roma - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Sportitalia, L'International Champions Cup sarà visibile in esclusiva sul canale 60 del digitale terrestre o su Sky al numero 225. Si potrà vedere tutti i match anche della Fiorentina che inizierà il suo percorso il 16 luglio contro il Chivas, club del Messico. La viola sostituirà la Roma nel torneo.

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