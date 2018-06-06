Sportitalia, Pjaca accetta la proposta viola. Adesso la Fiorentina fa richiesta ufficiale alla Juve
Secondo quanto riferito da Sportitalia nella trasmissione Aspettando il Calciomercato, il club gigliato avrebbe ottenuto il sì dell'attaccante croato Markop Pjaca, di cui secondo diverse fonti si sta...
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 23:21
Secondo quanto riferito da Sportitalia nella trasmissione Aspettando il Calciomercato, il club gigliato avrebbe ottenuto il sì dell'attaccante croato Markop Pjaca, di cui secondo diverse fonti si sta parlando con la Juventus anche in un possibile scambio con Chiesa. Ma la trattativa, anche senza il promettente esterno offensivo italiano, va avanti: dopo il sì di Pjaca, la Fiorentina ha pronta la richiesta ufficiale al club bianconero. L'operazione non sarebbe comunque legata ad una cessione di Chiesa alla Juventus