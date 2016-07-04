Sportitalia, offerta di 25 milioni per Bernardeschi, no della Fiorentina

L'Inter e il suo corteggiamento serrato per Federico Bernardeschi...

Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'Inter ha messo pesantemente gli occhi sul talento della Fiorentina classe 94 Federico Bernardeschi, la cifra che la società nerazzurra sarebbe pronta a mettere sul piatto è di 25 milioni di euro. La società viola ha già fatto sapere che non si siede a trattare per la cessione del suo talentino, a meno che l'offerta non si alzi clamorosamente...