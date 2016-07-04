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Sportitalia, offerta di 25 milioni per Bernardeschi, no della Fiorentina

L'Inter e il suo corteggiamento serrato per Federico Bernardeschi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2016 00:38
Sportitalia, offerta di 25 milioni per Bernardeschi, no della Fiorentina -
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Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'Inter ha messo pesantemente gli occhi sul talento della Fiorentina classe 94 Federico Bernardeschi, la cifra che la società nerazzurra sarebbe pronta a mettere sul piatto è di 25 milioni di euro. La società viola ha già fatto sapere che non si siede a trattare per la cessione del suo talentino, a meno che l'offerta non si alzi clamorosamente...

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