Sportitalia, la Fiorentina vuole il terzino Musonda del Chelsea, idea prestito con diritto di riscatto

Idea di mercato per la Fiorentina, soprattutto per rinforzare il reparto avanzato. I viola, secondo quanto riportato da Sportitalia, starebbero valutando l’idea di chiedere al Chelsea il terzino del C...

Idea di mercato per la Fiorentina, soprattutto per rinforzare il reparto avanzato. I viola, secondo quanto riportato da Sportitalia, starebbero valutando l’idea di chiedere al Chelsea il terzino del Chelsea Charlie Musonda (classe 96). La volontà dei toscani sarebbe quella di costruire una trattativa in prestito con diritto di riscatto. La discriminante è allora legata alla volontà del Chelsea di privarsi del giocatore, con le valutazioni dei Blues che sarebbero ancora in corso. La Fiorentina aspetta, ma apprezza Musonda.