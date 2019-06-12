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Sportitalia, fatta per Veretout al Milan, chiusura della trattativa entro pochi giorni. I dettagli

Il Milan mette la freccia per Jordan Veretout. I rossoneri avrebbero superato la concorrenza forte del Napoli. Lo riportano su Sportitalia. In particolare a sbilanciarsi è l’esperto di mercato Alfredo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 giugno 2019 00:17
Sportitalia, fatta per Veretout al Milan, chiusura della trattativa entro pochi giorni. I dettagli - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Il Milan mette la freccia per Jordan Veretout. I rossoneri avrebbero superato la concorrenza forte del Napoli. Lo riportano su Sportitalia. In particolare a sbilanciarsi è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che non parla di cifre ma ribadisce come l’affare possa chiudersi in poco tempo. Entro pochi giorni dunque sapremo il futuro del francese.

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