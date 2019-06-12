Sportitalia, fatta per Veretout al Milan, chiusura della trattativa entro pochi giorni. I dettagli
Il Milan mette la freccia per Jordan Veretout. I rossoneri avrebbero superato la concorrenza forte del Napoli. Lo riportano su Sportitalia. In particolare a sbilanciarsi è l’esperto di mercato Alfredo...
A cura di Redazione Labaroviola
13 giugno 2019 00:17
Il Milan mette la freccia per Jordan Veretout. I rossoneri avrebbero superato la concorrenza forte del Napoli. Lo riportano su Sportitalia. In particolare a sbilanciarsi è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che non parla di cifre ma ribadisce come l’affare possa chiudersi in poco tempo. Entro pochi giorni dunque sapremo il futuro del francese.