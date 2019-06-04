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Sportitalia, Commisso vuole blindare Chiesa per farsi amare subito da Firenze. La situazione...

Secondo quanto riportato da Sportitalia, nella trasmissione Speciale Calciomercato, Rocco Commisso vorrebbe blindare Chiesa per fare subito un regalo ai suoi nuovi tifosi e partire bene nella sua nuov...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2019 00:59
Sportitalia, Commisso vuole blindare Chiesa per farsi amare subito da Firenze. La situazione... - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riportato da Sportitalia, nella trasmissione Speciale Calciomercato, Rocco Commisso vorrebbe blindare Chiesa per fare subito un regalo ai suoi nuovi tifosi e partire bene nella sua nuova avventura fiorentina. La situazione resterà comunque ferma fino a che il quasi certo neo patron non potrà incontrare il ragazzo di ritorno dai numerosi impegni in nazionale.

 

 

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