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Sportitalia, clamoroso Fiorentina, Commisso contatta Gattuso ma Pradè difende Montella

Clamorose indiscrezioni sul possibile futuro della panchina della Fiorentina. Secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, il presidente Rocco Commisso, tramite alcuni intermediari vicini al club...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 19:20
Sportitalia, clamoroso Fiorentina, Commisso contatta Gattuso ma Pradè difende Montella - Milan's head coach Gennaro Gattuso looks on during the Italian Serie A soccer match Spal 2013 vs AC Milan at Paolo Mazza Stadium in Ferrara,Italy, 26 May 2019.ANSA/SERENA CAMPANINI
Milan's head coach Gennaro Gattuso looks on during the Italian Serie A soccer match Spal 2013 vs AC Milan at Paolo Mazza Stadium in Ferrara,Italy, 26 May 2019.ANSA/SERENA CAMPANINI
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Clamorose indiscrezioni sul possibile futuro della panchina della Fiorentina. Secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, il presidente Rocco Commisso, tramite alcuni intermediari vicini al club viola, starebbe avviando un primo contatto esplorativo con l'allenatore Gennaro Gattuso, che potrebbe andare nuovamente a rimpiazzare in panchina Vincenzo Montella, come già fatto ai tempi del Milan. Da parte del ds Daniele Pradè, però, ci sarebbe una strenua difesa del proprio allenatore, con il quale c'è un ottimo rapporto ormai da tempo.

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