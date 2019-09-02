Sportitalia, clamoroso Fiorentina, Commisso contatta Gattuso ma Pradè difende Montella
Clamorose indiscrezioni sul possibile futuro della panchina della Fiorentina. Secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, il presidente Rocco Commisso, tramite alcuni intermediari vicini al club...
Clamorose indiscrezioni sul possibile futuro della panchina della Fiorentina. Secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, il presidente Rocco Commisso, tramite alcuni intermediari vicini al club viola, starebbe avviando un primo contatto esplorativo con l'allenatore Gennaro Gattuso, che potrebbe andare nuovamente a rimpiazzare in panchina Vincenzo Montella, come già fatto ai tempi del Milan. Da parte del ds Daniele Pradè, però, ci sarebbe una strenua difesa del proprio allenatore, con il quale c'è un ottimo rapporto ormai da tempo.
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