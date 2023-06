Sportitalia: “Amrabat condiziona mercato della Fiorentina, Italiano vorrebbe rosa pronta per il ritiro”

La Fiorentina e Amrabat un binomio destinato a spezzarsi che sta bloccando il mercato viola, si perché difficilmente i gigliati si dedicheranno alle entrate prima di aver sistemato la questione legata al marocchino, che piace in Spagna, con l’Atletico Madrid interessato più delle altre e il Barcellona che lo aveva seguito nel mese di gennaio. Non trovano conferme invece le voci che vedrebbero il Milan sulle tracce di Sofyan.

In entrata sono due i profili sotto osservazione, come possibili sostituti, Maxime Lopez e Hjulmand con il secondo che avrebbe un costo maggiore. Ecco quindi che difficilmente Italiano potrà presentarsi al ritiro con la rosa quasi al completo come lui vorrebbe, per una Fiorentina che dopo aver sfiorato un trofeo vuole provare ad alzare ulteriormente l’asticella. Lo scrive SportItalia.com

