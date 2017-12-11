Sportiello si sta prendendo la Fiorentina, Corvino vuole anticipare il riscatto di 4,5 milioni ma il Napoli punge

Ancora protagonista con la maglia della Fiorentina, Marco Sportiello e la società viola sta pensando di anticipare il riscatto del giocatore dall'Atalanta. Il rendimento dell'estremo difensore è in ne...

Ancora protagonista con la maglia della Fiorentina, Marco Sportiello e la società viola sta pensando di anticipare il riscatto del giocatore dall'Atalanta. Il rendimento dell'estremo difensore è in netta crescita e sta diventando sempre più una garanzia per la formazione di Stefano Pioli. Una certezza che non sta ovviamente passando inosservata in Serie A: per questo i Viola potrebbero anticipare il riscatto fissato a 4,5 milioni di euro per acquistarlo definitivamente dall'Atalanta. Le parti, tra riscatto e nuovo contratto, sono in costante contatto ma occhio appunto alle pretendenti: ci sarebbe sempre il Napoli. Cristiano Giuntoli lo ha avuto con sè a Carpi e anche ieri, insieme al tecnico Maurizio Sarri, ha avuto modo di apprezzare la partita di uno dei portieri più in forma del momento in Serie A. E per il dopo Reina è un nome caldo sul taccuino azzurro...

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