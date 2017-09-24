Si scrive Sportiello, si legge Superman: quella quasi rivincita su Gasperini

Ha parato tutto ed anche di più. Ha sventato un rigore al Franchi, dopo una vita. Una prestazione da autentico supereroe. Sì, quella di Marco Sportiello è davvero una rivincita su Gasperini, che poco...

A cura di Paolo Lazzari 24 settembre 2017 22:39

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