Si scrive Sportiello, si legge Superman: quella quasi rivincita su Gasperini
Ha parato tutto ed anche di più. Ha sventato un rigore al Franchi, dopo una vita. Una prestazione da autentico supereroe. Sì, quella di Marco Sportiello è davvero una rivincita su Gasperini, che poco...
A cura di Paolo Lazzari
24 settembre 2017 22:39
Ha parato tutto ed anche di più. Ha sventato un rigore al Franchi, dopo una vita. Una prestazione da autentico supereroe. Sì, quella di Marco Sportiello è davvero una rivincita su Gasperini, che poco più di un anno fa lo aveva accusato di scarso impegno e scarsa professionalità, dopo una brutta prestazione contro l'Atalanta. Una quasi rivincita, purtroppo, a causa della beffa subita con il gol bergamasco al 94'.