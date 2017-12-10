Sportiello: "Il pareggio frutto di una grande Fiorentina. Zielinski voleva calciare sul secondo palo, sono stato fortunato"

Le parole di Marco Sportiello nel post partita di Napoli-Fiorentina, gara terminata a reti inviolate: “Ho fatto quello che un portiere deve fare. Potevamo chiudere in vantaggio i primi 45..

Le parole di Marco Sportiello nel post partita di Napoli-Fiorentina, gara terminata a reti inviolate: “Ho fatto quello che un portiere deve fare. Potevamo chiudere in vantaggio i primi 45', mentre nel secondo tempo abbiamo tenuto botta bene. La parata su Zielinski è stata una parata che, se prendi gol sembra un errore. Lui voleva tirare sul secondo palo, ma non l’ha presa bene e io invece sono stato fortunato. Ho fatto una parata di gomito. Oltre quel tiro il Napoli non ha avuto tante occasioni. Siamo stati bravi in tutti i reparti. Se non hanno fatto gol non vuol dire che è stato demerito loro, anzi. C'è stata in campo una buona Fiorentina e non mi aspettavo di certo una goleada a loro favore. Queste tre partite di campionato diranno molto sul nostro valore, ma abbiamo valori importanti, morali e tecnici. Possiamo ancora fare meglio e abbiamo ampi margini di miglioramento”.