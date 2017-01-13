Sportiello: “Mi affascina il fatto che a Firenze vivono per la Fiorentina. Voglio stare qui per tanti anni”

Ecco le prime parole da giocatore della Fiorentina di Marco Sportiello.

“E’ stata una giornata molto lunga quella di oggi ma ne è valsa la pena, è un onore essere in un club così importante come la Fiorentina, voglio dimostrare di poterne fare parte. Mi aspetto un grande entusiasmo, so che Firenze vive per questa squadra, la cosa mi ha sempre affascinato quando affrontavo la Fiorentina da avversario. Ho sempre voluto far parte di una società importante, finalmente ci sono, e voglio restarci. Ho parlato con Bernardeschi e Astori, ho ancora tutto da scoprire, e il mio primo obiettivo è ambientarmi. Voglio rimanere il più a lungo possibile, ringrazio l’Atalanta per l’opportunità”.