Sportiello: "Giocheremo per vincere sempre. Pioli ha entusiasmo e cura di più la fase difensiva"

Astori è un leader, Milenkovic un grande talento. La Fiorentina ha una grande tradizione di portieri" così Sportiello alla Gazzetta dello Sport

Marco Sportiello ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:

"Non voglio guardarmi indietro. Certi momenti della vita ti aiutano a crescere. Io ho avuto la forza di non mollare. Sapevo che non potevo essere diventato scarso all’improvviso ed è bello sentire fiducia intorno. Non voglio fare paragoni col lavoro di Sousa ma è chiaro che Pioli, da ex difensore, cura con maggiore attenzione certi movimenti. Astori è un leader, un riferimento prezioso. Ma anche Vitor Hugo e Gaspar stanno crescendo. E Milenkovic è un vero talento. Lavorare di più sulla difesa non vuol dire rinunciare a segnare tanto. La Fiorentina giocherà per vincere a cominciare dal debutto con l’Inter.

Non mollerò la presa di un centimetro. Sono tornato sul treno giusto e non voglio più scendere. In questa prima fase sto lavorando molto sulla rapidità di pensiero. Il ruolo del portiere è cambiato, facciamo parte integrante della squadra. Dobbiamo imparare a ragionare con più velocità. C’è una parola che il mister ci ripete in continuazione: entusiasmo. Mi piace. Mi ha colpito. Forse avevo perso un po’ di entusiasmo nella mia piccola crisi professionale. Ma sono ripartito. La Fiorentina ha avuto grandi portieri. Da Sarti ad Albertosi, da Galli a Toldo. E sicuramente ne dimentico qualcuno. E’ stimolante indossare questa maglia”.