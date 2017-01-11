Sportiello ha accettato la Fiorentina. Può arrivare a Firenze già a gennaio. Su Kalinic invece…

Marco Sportiello ha detto sì alla Fiorentina. Conferme totali, dunque, rispetto a quanto vi avevamo anticipato nella tarda mattinata di ieri. La Fiorentina è tornata su un obiettivo dell’ultimo giorno del mercato estivo, stavolta con possibilità davvero alte di arrivare alla fumata bianca. Prestito con diritto di riscatto, si sta ragionando sulla valutazione che per la Viola è di sei-sette milioni. L’Atalanta sa che trattenere Sportiello fino a giugno non avrebbe senso, con Berisha tornato titolare. Aggiornamento su Kalinic: la Fiorentina aspetta la comunicazione del croato relativa al totale gradimento per il trasferimento al Tianjin. Comunicazione non ancora arrivata in modo chiaro e definitivo. Soltanto a quel punto si penserà al cartellino e a un eventuale sconto rispetto alla clausola da 50 milioni.

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