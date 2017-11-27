Sportiello: "100 presenze in serie A, obiettivo farne altre 100 con la maglia della Fiorentina"
Marco Sportiello numero 1 della Fiorentina, sul suo profilo Instagram ha festeggiato così le sue 100 presenze in serie A dopo la partita pareggiata contro la Lazio, queste le sue parole: "100 in Serie...
A cura di Redazione Labaroviola
27 novembre 2017 13:08
Marco Sportiello numero 1 della Fiorentina, sul suo profilo Instagram ha festeggiato così le sue 100 presenze in serie A dopo la partita pareggiata contro la Lazio, queste le sue parole: "100 in Serie A: un buon traguardo, con la voglia di farne altre 100 con questa maglia... e un punto importante per noi! Forza Viola"