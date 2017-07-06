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Sport Mediaset, sabato Borja Valero sarà ufficialmente un giocatore dell'Inter

Adesso ci siamo davvero secondo l'emittente, sabato ci sarà la fumata bianca per il passaggio del centrocampista spagnolo in nerazzurro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2017 20:52
Sport Mediaset, sabato Borja Valero sarà ufficialmente un giocatore dell'Inter - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, sabato sarà io giorno della fumata bianca ufficiale tra la Fiorentina e l'Inter per il passaggio di Borja Valero in nerazzurro. Ormai siamo davvero ad un passo dall'accordo dopo le parole di Corvino che hanno annunciato la volontà del calciatore spagnolo di accettate l'offerta di Luciano Spalletti.

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