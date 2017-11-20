Sport Mediaset, l'Atletico vuole Badelj, il croato non vuole rinnovare il contratto con la Fiorentina

Secondo quanto riporta Sport Mediaset ci sarebbe anche l'Atletico Madrid su Milan Badelj. Il centrocampista croato della Fiorentina in scadenza di contratto nel prossimo giugno non sembra avere nessun...

Secondo quanto riporta Sport Mediaset ci sarebbe anche l'Atletico Madrid su Milan Badelj. Il centrocampista croato della Fiorentina in scadenza di contratto nel prossimo giugno non sembra avere nessuna intenzione di rinnovare il proprio contratto con la società viola e su di lui ci sarebbero forti le sirene spagnole dell'Atletico di Simeone.