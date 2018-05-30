Sport Mediaset, la Juventus vuole Badelj per il suo centrocampo. Colpo a parametro zero in vista?

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset anche la Juventus starebbe pensando a Milan Badelj per rinforzare il suo centrocampo e dare un'alternativa valida a Miralem Pjanic. La società bianconera vor...

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset anche la Juventus starebbe pensando a Milan Badelj per rinforzare il suo centrocampo e dare un'alternativa valida a Miralem Pjanic. La società bianconera vorrebbe il croato e la possibilità di ingaggiato a parametro zero è un occasione troppo ghiotta per Marotta e Paratici.