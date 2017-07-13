Sport Mediaset, la Juventus ha accettato la richiesta della Fiorentina, 20 milioni più Pjaca per Bernardeschi. Adesso tocca al calciatore

Svolta vicina nella trattativa tra Juventus e Fiorentina per Bernardeschi, adesso tocca solo al calciatore decidere se accettare i viola

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset si sarebbe vicini ad una svolta nella trattativa tra Fiorentina e Juventus per Federico Bernardeschi. Infatti la società viola ha chiesto Pjaca ai bianconeri come contropartita tecnica e la Juventus ha accettato la proposta viola, 20 milioni più il cartellino di Marko Pjaca. Le due società sono d'accordo. Adesso resta da convincere il calciatore croato non ancora convinto di questa possibilità.