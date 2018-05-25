Sport Mediaset, Chiesa incedibile per la Fiorentina. Rifiutati 60 milioni dalla Juventus 

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset nella trasmissione odierna, la Fiorentina avrebbe rifiutato e fatto muro per Federico Chiesa di fronte all'offerta della Juventus per una cifra di 60 milioni...

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset nella trasmissione odierna, la Fiorentina avrebbe rifiutato e fatto muro per Federico Chiesa di fronte all'offerta della Juventus per una cifra di 60 milioni di euro circa. Per la società viola il giovane classe 97 nato e cresciuto con la società gigliata è incedibile e quindi resterà a Firenze anche per la prossima stagione dove sarà uno dei punti fermi.