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Sport Mediaset, Chiesa incedibile per la Fiorentina. Rifiutati 60 milioni dalla Juventus 

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset nella trasmissione odierna, la Fiorentina avrebbe rifiutato e fatto muro per Federico Chiesa di fronte all'offerta della Juventus per una cifra di 60 milioni...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 maggio 2018 13:25
Sport Mediaset, Chiesa incedibile per la Fiorentina. Rifiutati 60 milioni dalla Juventus  - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Secondo quanto riportato da Sport Mediaset nella trasmissione odierna, la Fiorentina avrebbe rifiutato e fatto muro per Federico Chiesa di fronte all'offerta della Juventus per una cifra di 60 milioni di euro circa. Per la società viola il giovane classe 97 nato e cresciuto con la società gigliata è incedibile e quindi resterà a Firenze anche per la prossima stagione dove sarà uno dei punti fermi.

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