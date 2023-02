Spopola sui social #tuttiacremona: i tifosi della Fiorentina pensano già all’andata della semifinale

I tifosi ci credono e si stanno già mobilitando. Da ieri spopola sui social l’hashtag #tuttiacremona pensando già alla semifinale d’andata di Coppa Italia con la sorprendente Cremonese a inizio aprile. Raggiungere l’ultimo atto della competizione non è un traguardo impossibile per la Fiorentina, anche se l’uscita di scena di Napoli e Roma per mano dei lombardi va presa a monito. Ci sarà comunque tempo. Lo scrive Tuttosport.

