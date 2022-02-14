Spezia-Fiorentina, 21 tiri fatti dalla viola, 4 nello specchio (2 i gol). 66,6% di possesso palla
Dominio Fiorentina per il possesso palla. 70,6% di contrasti vinti dai viola
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2022 22:59
Come emerge dai dati di Goalist.it, in questa gara la Fiorentina ha fatto 21 tiri, 4 nello specchio (2 le reti) mentre lo Spezia un tiro nello specchio della porta, ed un gol (quello di Agudelo). 19% di precisione nei tiri per la squadra di Italiano. 70,6% di contrasti vinti contro il 60% degli spezzini. 66,6% di possesso palla per la squadra gigliata, 33,4% per i padroni di casa.
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