Spalletti recupera Mckennie che addirittura dovrebbe partire dall'inizio al Franchi stasera

Il giocatore americano è recuperato per il match di stasera tra viola e bianconeri

Luciano Spalletti recupera Weston McKennie e Zeki Celik per la gara di questa sera in casa della Fiorentina. L'allenatore bianconero ha reso nota la lista dei giocatori a disposizione per la sfida al "Franchi", valevole per l'undicesimo turno di Serie A.

Gli indisponibili Niente da fare invece per Francisco Conceição: l'esterno non ha smaltito il problema alla spalla e non prenderà parte alla trasferta. Rimangono a Torino anche Cambiaso, Thuram, Locatelli, Yildiz, Milik, Nico Gonzalez e Grabara. Si tratta comunque di due rientri fondamentali per la formazione bianconera, in particolare quello del centrocampista statunitense, di nuovo arruolabile dopo il recente risentimento muscolare.

I convocati Questo l'elenco dei calciatori chiamati da Spalletti: