Spalletti: "Pioli persona splendida, ha equilibrio eccezionale. La Fiorentina viaggia con l'entusiasmo dei nuovi..."

Luciano Spalletti ha parlato a Inter Channel della gara di domani contro la Fiorentina: "Come si prepara la prima? Abbiamo avuto 40 giorni in cui abbiamo fatto prove che poi diventano metodo da applic...

Luciano Spalletti ha parlato a Inter Channel della gara di domani contro la Fiorentina: "Come si prepara la prima? Abbiamo avuto 40 giorni in cui abbiamo fatto prove che poi diventano metodo da applicare tutti i giorni e così riesci a rafforzare le cose giuste e lasciare da parte le altre. La Fiorentina ha l’entusiasmo dei giocatori nuovi che vestono quella maglia, Pioli ha un equilibrio eccezionale, è una persona splendida. Noi dobbiamo essere bravi, anzi, più che bravi e qui posso interpretare il pensiero dei miei giocatori, ci capiterà di avere difficoltà in qualche partita, ma i giocatori dovranno buttare fuori tutto quello che avranno e forse non gli basterà”.