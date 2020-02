“Io non sono di quelli che dicono di aver rifiutato questo o quell’altro”.

Nel corso dell’intervista rilasciata a margine degli Italian Sport Awards, Luciano Spalletti ha parlato anche del suo accostamento alla panchina della Fiorentina:

“Se c’è una situazione si prende in considerazione e se ne parla. Io parlo di quello che mi è successo: l’unica squadra che mi ha cercato è stato il Milan, poi è andata a finire così. Non c’è stato niente di concreto”.

Sarebbe una scelta di cuore andare a Firenze?

“La ringrazio. Ma non faccio come lei che va a gufare gli altri. Non ho bisogno di una panchina io. Sono a tentare di imparare a fare meglio il mio lavoro: il tempo va usato bene, perché passa per non ripassare più. E se si usa bene ci sta di crescere, di sapere qualcosa da portare a supporto delle idee che si hanno”.

Tuttomercatoweb.com