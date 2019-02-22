Spalletti: "La vigilia contro la Fiorentina il giorno più critico. Sta bene ed è pericolosa"

Dopo la vittoria in Europa League contro il Rapid Vienna ha parlato il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, queste le sue parole: “Dobbiamo lavorare per recuperare ma dopodomani sarà il giorno più cr...

Dopo la vittoria in Europa League contro il Rapid Vienna ha parlato il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, queste le sue parole: “Dobbiamo lavorare per recuperare ma dopodomani sarà il giorno più critico e saremo alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, che sta molto bene ed è pericolosa. Sarebbe importante avere tutti al 100%”