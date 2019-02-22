Spalletti: "La vigilia contro la Fiorentina il giorno più critico. Sta bene ed è pericolosa"
Dopo la vittoria in Europa League contro il Rapid Vienna ha parlato il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, queste le sue parole: “Dobbiamo lavorare per recuperare ma dopodomani sarà il giorno più cr...
A cura di Redazione Labaroviola
22 febbraio 2019 13:45
Dopo la vittoria in Europa League contro il Rapid Vienna ha parlato il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, queste le sue parole: “Dobbiamo lavorare per recuperare ma dopodomani sarà il giorno più critico e saremo alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, che sta molto bene ed è pericolosa. Sarebbe importante avere tutti al 100%”