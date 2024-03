Spalletti: “Ha influenzato più il calcio Barone in 5 anni che tanti altri che ci sono da una vita”

Il Ct della Nazionale Italiana Luciano Spalletti, nel corso dell’intervista rilasciata dal canale Twitter della Nazionale, ha voluto rendere omaggio al direttore generale della Fiorentina, Joe Barone:

‘Noi come gruppo Nazionale, ma ci ha già pensato il presidente Gravina, siamo tutti vicini alla famiglia di Barone e di Commisso. Sappiamo che valore perdiamo per il nostro sport e il calcio particolare. Ha influenzato più lui il calcio in questi 5 anni da amministratore delegato della Fiorentina che tanti altri che sono da una vita nel calcio e non hanno fatto niente di quel che ha fatto lui. Il Viola Park è l’esempio di cosa vuol dire fare le cose da grande imprenditore”.

