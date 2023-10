Spalletti esalta Bonaventura: “Può giocare titolare, sta giocando un grandissimo calcio. Basta parlarne”

Luciano Spalletti, ct dell’Italia, parla in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Malta della possibilità di vedere in campo da titolare Bonaventura:

“Perché non dovrebbe esserci spazio per Bonaventura? È in un momento in cui sta giocando un grandissimo calcio, sta facendo vedere la maturazione di tutti gli insegnamenti che si è procurato da solo, perché è un ragazzo intelligente e in questo momento meritava. L’altra volta già meritava, io ho avuto un po’ di possibilità ma già lo meritava. Può far parte dell’undici iniziale, sicuramente. Per il resto, non si ritorna a parlare di questa situazione”.

Si sente a posto così o chiamerà qualcuno?

“Già così mi tocca mandare uno in tribuna. Noi abbiamo cinque centrocampisti di ruolo e c’è Udogie che in Premier League sta facendo il centrocampista, ha quella fisicità che potrebbe servire in funzione delle partite che andremo a giocare. Oltre al giusto equilibrio rispetto a quelle che sono le qualità di altri centrocampisti che abbiamo. Poi io mi sento a postissimo e me ne avanza anche un po’. Se vuole… Io più di 23 non ne posso portare: ho un problema domani a dover chiamare uno e dirgli di stare fuori, è un grosso problema perché poi lo sguardo è di chi si chiede cosa abbia fatto di male”. Lo riporta TMW

