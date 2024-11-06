Spalletti dice grazie alla Fiorentina e a Palladino, tanti gli italiani in campo (54%)

In termini di presenze, sei dei dieci giocatori più impiegati dalla Fiorentina sono italiani

La Fiorentina ha mostrato un forte contributo da parte dei giocatori italiani in Serie A, raccogliendo 22 punti grazie a prestazioni significative dei calciatori nazionali. Dopo 11 giornate, il 53,8% dei giocatori utilizzati dalla squadra è italiano, una percentuale superata solo da Cagliari e Monza. Tra i 21 gol segnati (escluso un autogol), 12 sono stati realizzati da italiani, con Moise Kean come capocannoniere tra i connazionali con 5 gol. Questo rappresenta un incremento rispetto alle stagioni precedenti: nel 2023-24, gli italiani rappresentavano il 47,2% dei giocatori impiegati, un aumento dal 27,1% del primo anno di gestione di Commisso.

In termini di presenze, sei dei dieci giocatori più impiegati dalla Fiorentina sono italiani, con giovani e under 23 che contribuiscono in modo crescente. La Fiorentina è terza in Serie A per impiego di under 23 italiani (14,9%), seconda per quelli tra i 23 e i 30 anni (33,8%), e settima per over 30 (11,1%).

In campo internazionale, gli italiani della Fiorentina hanno segnato 16 dei 31 gol stagionali, un miglioramento rispetto alla stagione precedente. In vista della pausa per le nazionali, il club viola si conferma uno dei principali fornitori di giocatori per le squadre italiane, sottolineando l'importanza dei propri atleti nel panorama nazionale. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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