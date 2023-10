Spalletti corregge il paragone con Bellingham: “Bonaventura come Iniesta mi sembra più giusto”

Questa sera s’è visto un Bonaventura alla Iniesta, cosa ne pensa? E’ una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia che dopo il 4-0 contro Malta ha risposto così: “L’accostamento con Iniesta mi sembra giusto, è riuscito a uscire da 2-3 situazioni difficili in mezzo al campo. Ci voleva il colpo del campione per sbloccare la partita, c’era densità davanti l’area di rigore e sugli esterni non siamo stati pungenti come dovevamo essere. Nella trequarti avevano grande densità di calciatori e dobbiamo essere più bravi a gestire il possesso con più qualità. Abbiamo spinto per tutta la partita, siamo rimasti lucidi per tutta la partita, ma poi bisognava fare qualcosa in più sulla qualità e sulla velocità”. Lo riporta TMW

LE PAROLE DI BONAVENTURA DOPO LA PARTITA