Spalletti: "Borja Valero mi ha stupito più di tutti, si allena al massimo e fa la differenza in 5 minuti"

Luciano Spalletti ha parlato in sala stampa alla vigilia della partita neroazzurra contro la Spal. Queste le sue parole su Borja Valero:"Chi mi ha stupito di più? Per me è difficile perché io sono pre...

Luciano Spalletti ha parlato in sala stampa alla vigilia della partita neroazzurra contro la Spal. Queste le sue parole su Borja Valero:

"Chi mi ha stupito di più? Per me è difficile perché io sono predisposto verso i giocatori. E' chiaro che vedere Borja Valero, che ha 45 anni (ride, ndr) e con quel passato sta fuori 4-5 partite, si allena sempre al massimo e poi quando gioca fa la differenza in 5' mi viene da dire lui. Mi viene da dire che più Borja Valero abbiamo come voglia, qualità di essere dentro la partita e mettere l'Inter davanti a tutto e più riusciremo a fare una strada importante" queste le parole riportate da Internews.com