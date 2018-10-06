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Spalletti: "Borja Valero mi ha stupito più di tutti, si allena al massimo e fa la differenza in 5 minuti"

Luciano Spalletti ha parlato in sala stampa alla vigilia della partita neroazzurra contro la Spal. Queste le sue parole su Borja Valero:"Chi mi ha stupito di più? Per me è difficile perché io sono pre...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 17:08
Spalletti: "Borja Valero mi ha stupito più di tutti, si allena al massimo e fa la differenza in 5 minuti" - Spalletti Inter
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Luciano Spalletti ha parlato in sala stampa alla vigilia della partita neroazzurra contro la Spal. Queste le sue parole su Borja Valero:

"Chi mi ha stupito di più? Per me è difficile perché io sono predisposto verso i giocatori. E' chiaro che vedere Borja Valero, che ha 45 anni (ride, ndr) e con quel passato sta fuori 4-5 partite, si allena sempre al massimo e poi quando gioca fa la differenza in 5' mi viene da dire lui. Mi viene da dire che più Borja Valero abbiamo come voglia, qualità di essere dentro la partita e mettere l'Inter davanti a tutto e più riusciremo a fare una strada importante" queste le parole riportate da Internews.com

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